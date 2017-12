%%%'Zeit Magazin' und 'Vogue' kooperieren erstmals redaktionell %%%

Das 'Zeit Magazin' (Zeit Verlag, Hamburg) und die 'Vogue' (Condé Nast, München) haben zum ersten Mal ein redaktionelles Gemeinschaftsprojekt umgesetzt: In dieser Woche erscheint in den beiden Magazinen ein gemeinsames Interview mit Karl Lagerfeld. 'Vogue'-Chefin Christiane Arp und Christoph Amend, Chefredakteur des 'Zeit Magazins', haben den Modeschöpfer vor zwei Wochen in Paris zum Interview getroffen. Außerdem veröffentlichen beide Hefte Selbstportraits, die Lagerfeld in seinem Pariser Studio aufgenommen hat.

Die Januar-Ausgabe der 'Vogue' erscheint am 6. Dezember. Eine Teilauflage von 15.000 Exemplaren ist als Special Edition mit Karl Lagerfeld-Cover schwerpunktmäßig in Hamburg (anlässlich der morgigen (6.12.) Präsentation seiner 'Métiers d’Art'-Kollektion in der Elbphilharmonie), aber auch in weiteren Großstädten wie Berlin, München oder Düsseldorf an Flughäfen sowie im Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Das 'Zeit Magazin' wird am 7. Dezember mit der Wochenzeitung 'Die Zeit' veröffentlicht. Die Cover beider Magazine zeigen ein Selbstportrait von Karl Lagerfeld mit dem Zitat "Ich bin im Grunde harmlos, ich sehe nur nicht so aus".

Das 'Zeit Magazin' und die 'Vogue' veranstalten bereits seit drei Jahren zweimal jährlich gemeinsam die 'Mode & Stil'-Konferenz zur Berlin Fashion Week. Die nächste Ausgabe findet am 15. Januar 2018 in Berlin zum Thema "The Relevance of Fashion" statt.