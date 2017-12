%%%FAZ beendet die Kooperation mit Forum Executive und konzentriert das Veranstaltungsgeschäft im FAZ-Fachverlag%%%

Der FAZ-Fachverlag Frankfurt Business Media (FBM) wird zukünftig die Konferenzen und Fachveranstaltungen der FAZ organisieren und in Teilen neu ausrichten. Die Frankfurter Allgemeine GmbH verkauft zum 31.12.2017 ihre Minderheitsbeteiligung an der Forum Executive GmbH an den Mehrheitseigner Brainfeed Media GmbH. Diese Entscheidung fiel, da sich die in die Beteiligung gesetzten wirtschaftlichen Erwartungen laut FAZ "nicht erfüllten". Zeitgleich mit dem Anteilsverkauf endet auch die seit 2012 laufende Kooperation zur Organisation von Konferenzen unter der Marke 'Frankfurter Allgemeine Forum'.

Darüber hinaus wurde heute bekannt, dass die Convent Kongresse GmbH zum 1. Januar 2018 das Konferenzportfolio des 'Frankfurter Allgemeine Forums' übernimmt. Damit werden diverse Konferenzformate zu Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturthemen in die Zeit Verlagsgruppe, Hamburg, überführt, so u.a. die Formate 'European Corporate M&A Conference', 'International Frankfurt Football Summit' und 'Health meets Future Summit'. Zwei Mitarbeiter, die in Konzeption und Vertrieb für die Projekte verantwortlich waren, werden von Convent Kongresse übernommen: Panagiotis Siskos, 38, wird bei Convent als Leiter Inhalte & Konzepte federführend für die inhaltliche Programmentwicklung des Portfolios zuständig sein, Wolfgang Sperber, 49, wird als Senior Sales Manager das Convent-Team verstärken.