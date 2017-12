%%%USA: Facebook startet Messenger für Kinder%%%

Das Social Network Facebook hat in den USA eine Messenger-App für Kinder auf den Markt gebracht. Die Anwendung wurde in Zusammenarbeit mit Eltern und Verbänden wie National PTA sowie Erziehungsexperten entwickelt. Das Angebot soll Kindern ein sicheres Chatten ermöglichen. Eltern haben die Möglichkeit, über ihren Facebook-Account die App ihrer Kinder zu kontrollieren. So können Kinder erst mit Kontakten kommunizieren, wenn diese vorher von den Eltern frei gegeben wurden.

Für die Nutzung ist nach Angaben des Online-Netzwerkes kein Facebook-Account der Kinder notwendig. Zudem gab der Internetkonzern bekannt, dass der Dienst keine Werbung enthalten soll und die Daten nicht für Werbezwecke ausgewertet werden. Wann und ob die App nach Deutschland kommt, ist bislang noch nicht bekannt.