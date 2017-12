%%%ProSiebenSat.1 erwirbt Mehrheit an Social-Advertising-Agentur esome%%%

Die ProSiebenSat.1 Media SE übernimmt die Mehrheit an esome adverstising technologies, einem Social-Advertising-Anbieter mit Sitz in Hamburg. esome bietet Werbetechnologie und Management von Social-Media-Kampagnen in sozialen Netzwerken, insbesondere Facebook. Die Technologie der Firma soll bei ProSiebenSat.1 künftig auch zur KPI-basierten Optimierung von Display, Video und perspektivisch auch für Addressable TV eingesetzt werden.

Das Unternehmen ergänzt das Portfolio der AdTech-Beteiligungen, die die TV-Gruppe in der Advertising Platform Solutions bündelt. Zum Portfolio gehören u.a. Virtual Minds, glomex, buzzbird (Erwerb muss noch genehmigt werden) und Smartstream.TV. Der Erwerb von esome steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Im Zuge der Übernahme erweitert ProSiebenSat.1 das Management-Team im AdTech-Bereich: Jana Eisenstein startet zum 1. Januar 2018 als Executive Vice President bei Advertising Platform Solutions. Gemeinsam mit Jens Mittnacht soll sie die Geschäfte dieses Wachstumsfelds führen. Eisenstein war zuletzt als Geschäftsführerin bei dem Werbetechnologie-Unternehmen Videology für die EMEA-Region zuständig.