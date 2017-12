%%%ProSiebenSat.1 stellt neue Drei-Säulen-Strategie vor%%%

Die ProSiebenSat.1 Group fokussiert sich ab Januar 2018 auf die drei Geschäftsbereiche Entertainment, Content Production und Global Sales sowie Commerce. Ziel ist es, nachhaltiges, profitables Wachstum sicherzustellen. Durch die Zusammenlegung des linearen TV-Geschäfts mit der Digital-Entertainment-Sparte will ProSiebenSat.1 eine zunehmend plattformunabhängige Bereitstellung und Vermarktung der Programminhalte sowie zusätzliche Synergien erreichen.

Mit diesen Maßnahmen will der TV-Konzern bis 2019/2020 Einsparpotenziale von über 50 Millionen Euro netto realisieren. Gleichzeitig soll weiter in das Programm sowie in Bereiche wie AdTech und Data investiert werden.

ProSiebenSat.1 erzielt bereits über 50 Prozent seines Umsatzes außerhalb des klassischen TV-Werbegeschäfts. Diese Entwicklung soll in Zukunft weiter beschleunigt werden.

Im Geschäftsbereich Entertainment werden die Bereiche TV-Broadcasting, Distribution, Advertising Platform Solutions (AdTech), SevenVentures und Digital Platforms (z.B. maxdome, 7TV App) gebündelt. Das Segment Content Production und Global Sales umfasst die Red Arrow Entertainment Group und das Multi-Channel-Netzwerk (MCN) Studio71, die künftig unter dem Namen Red Arrow Studios zusammengeführt werden. Im Commerce-Geschäft wird ProSiebenSat.1 unter dem Namen NCG - Nucom Group aktiv sein und seine Tochterunternehmen in vier Kategorien bündeln: Home Services & Mobility (Verivox, billiger-mietwagen.de, Käuferportal), Leisure & Relationships (mydays/Jochen Schweizer, Parship Elite Group, Amorelie), Health & Beauty (Flaconi, Windstar Medical) und Style (moebel.de, Stylight). Nach dem Verkauf von etraveli verbleiben im Online-Reisegeschäft weg.de und tropo, die ggf. ebenfalls veräußert werden sollen.

Aktuell befindet sich ProSiebenSat.1 in Gesprächen über eine Minderheitsbeteiligung an der NCG – Nucom Group. Ziel ist der Portfolioausbau und die Beschleunigung des Wachstums im Commerce-Bereich. Ein Abschluss der Gespräche ist voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2018 zu erwarten.

Thomas Ebeling, noch bis Mitte Februar 2018 Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Ich bin davon überzeugt, dass ProSiebenSat.1 mit dieser neuen Struktur weiterhin nachhaltig erfolgreich sein wird."

ProSiebenSat.1 bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2017 und erwartet weiterhin einen Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich. Für das adjusted Ebitda und den bereinigten Konzernjahresüberschuss geht ProSiebenSat.1 weiterhin von einem Ergebnis leicht über Vorjahresniveau aus. Zudem hält der Konzern an einer Ausschüttungsquote von 80 bis 90 Prozent des bereinigten Konzernüberschusses fest.

Außerdem gibt ProSiebenSat.1 seine bisherigen Finanzziele für das Jahr 2018 auf und legt dafür mittelfristige Umsatzwachstums- und Margenspannen fest. So strebt das Unternehmen einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Bis zum Jahr 2022 soll das Erlöswachstum mehr als eine Milliarde Euro im Vergleich zum Jahr 2017 betragen. Durch weitere größere Akquisitionen könnte sich das geplante Plus zusätzlich erhöhen. Gleichzeitig rechnet der Konzern mittelfristig mit einer weiteren Steigerung des operativen Ergebnisses und einer Profitabilität im mittleren 20-Prozentbereich bezogen auf das adjusted Ebitda.