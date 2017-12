%%%'Bravo' reanimiert Star-Poster in Lebensgröße%%%

Die Zeitschrift 'Bravo' erscheint in Zukunft wieder mit dem 'Starschnitt', einem Poster in Lebensgröße. In der aktuellen Ausgabe enthält das Jugendmagazin aus der Bauer Media Group ein mehrteiliges Poster in Lebensgröße zum Zusammenkleben mit den Social Media-Zwillingen Lisa & Lena (Musical.ly). Die ersten drei Teile gibt es in Ausgabe 26, drei weitere Teile folgen in weiteren Heften ab Ausgabe 1/2018 (ET: 20. Dezember).

Den ersten 'Starschnitt' veröffentlichte 'Bravo' im Jahr 1959 mit Brigitte Bardot. Es folgten rund 120 Musik-, Film- und Fernsehstars, darunter Elvis Presley, Britney Spears und Boris Becker. Der letzte 'Starschnitt' erschien 2013 mit den Schauspielerinnen Selena Gomez und Vanessa Hudgens aus dem Kinofilm 'Spring Breakers'.