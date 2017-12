%%%'Stuttgarter Zeitung' übernimmt 'Kreiszeitung Böblinger Bote' komplett%%%

Nach der Anfang Februar angekündigten Mehrheitsübernahme hat die 'Stuttgarter Zeitung' (Südwestdeutsche Medienholding) nun den hundertprozentigen Erwerb der 'Kreiszeitung Böblinger Bote' (KRZ) bekanntgegeben.

"Durch den Verkauf der Gesellschaftsanteile der Familie Schlecht an die 'Stuttgarter Zeitung', die selbst langjährig als Mitgesellschafterin des 'Böblinger Boten' tätig war, ist es uns gelungen, einen starken und verlässlichen Partner an unserer Seite zu gewinnen, der das Zeitungsbusiness aus dem 'Effeff' beherrscht. Die KRZ verfügt bereits seit 2001 über einen von den Stuttgarter Nachrichten gelieferten überregionalen Mantel.", so Paul-Matthias Schlecht, ehemaliger Geschäftsführer der KRZ.

Dr. Richard Rebmann, Geschäftsführer der Südwestdeutschen Medienholding: "Mit dem Erwerb der 'Kreiszeitung Böblinger Bote' als auflagenstärkste und stark regional verankerte Tageszeitung im Landkreis Böblingen erweitern wir unser Portfolio im Unternehmensbereich Regionalzeitungen. Die bereits durch den jüngsten Erwerb der 'Esslinger Zeitung' und des 'Nordbayerischen Kuriers' eingeschlagene Strategie wird somit konsequent fortgesetzt. Der 'Böblinger Bote' fügt sich hervorragend in die Markenidentität der SWMH ein und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit."

Jan-Philipp Schlecht wird als Mitglied der Geschäftsleitung die Redaktion der Zeitung verantworten. Neuer Geschäftsführer wird Bodo Kurz, der zuvor interimistisch den 'Nordbayerischen Kurier' in Bayreuth geleitet hat.