%%%Scooter begleitet RTL II-Zuschauer durch die Adventszeit%%%

Weihnachten und elektronische Musik – auf den ersten Blick unvereinbar. Doch der in Grünwald ansässige TV-Kanal RTL II führt beide Elemente in seiner diesjährigen Weihnachts-Kampagne zusammen. Ab dem 6. Dezember ist H.P. Baxxter drei Wochen lang in den Werbepausen zu sehen. In verschiedenen Werbetrennern performt der Scooter-Frontmann mit weihnachtlichen Accessoires vor einer Farbfläche im RTL II-Look.

Scooter-Klassiker 'Hyper Hyper', 'How Much Is The Fish?' und 'Move Your Ass' werden zu "Heiter Heiter", "How Much Is The Gift?" und "Merry Christmas" umgetextet. Ein Highlight-Trailer für das Weihnachtsprogramm bei RTL II, der kommende Woche startet, ist ebenfalls mit einem Scooter-Song unterlegt. Die Kampagne wurde von der Agentur Me Happy, Grünwald, umgesetzt.

Die Zusammenarbeit erfolgt vor dem Hintergrund des 25-jährigen Bandjubiläums. In diesem Zuge sind auch zwei Sendungen im RTL-Programm geplant. So ist ein Auftritt der Band in der RTL II-Silvester-Sendung 'Silvester Hit-Countdown - Welcome 2018' vorgesehen. Im Anschluss zeigt der Sender das Spezial-Konzert '100% Scooter - 25 Jahre Wild & Wicked' aus dem Matrix Club Berlin. Bei der Jubiläums-Tournee im kommenden Jahr ist RTL II als Medienpartner dabei.