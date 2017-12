%%%Schweiz: NZZ und AZ Medien bündeln Regional-Business%%%

In der Schweiz wird heute ein neues Joint-Venture im Medien-Bereich bekannt gegeben: die NZZ-Gruppe mit Stammsitz in Zürich und die AZ Medien mit Stammsitz in Aarau werden ihre regionalen Zeitungen und Aktien-Gesellschaft bündeln, an dem beide zur Hälfte beteiligt sein werden. Das neue Joint-Venture, das noch von den Schweizer Kartell-Behörden genehmigt werden muss, wird einem Umsatz von und 500 Millionen Franken auf die Waage bringen und soll von Axel Wüstmann als CEO geführt werden. Wüstmann stand bis Mai 2013 auf der Pay-roll der Bertelsmann-Tochter Gruner + Jahr und ging dann in die Schweiz zur AZ Medien AG, wo er zum CEO bestellt wurde.

Nicht zum neuen Joint-Venture gehören der Bereich NZZ-Medien (dahinter verbergen sich die 'Neue Zürcher Zeitung und die 'NZZ am Sonntag') sowie der Bereich Business-Medien. Ebenfalls ausgenommen sind die konzessionierten Radio und TV-Sender.