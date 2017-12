%%%Sat.1 erwirbt Rechte an DTM%%%

Der Fernsehsender Sat.1 steigt in die Übertragung der DTM-Rennen ein. Im Rahmen einer TV-Partnerschaft wird der Münchener Kanal ab 2018 alle Events der Motorsportserie zeigen. Der Exklusiv-Vertrag zwischen 7Sports, der Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, und der ITR GmbH ist auf eine Laufzeit von zwei Jahren angelegt. Die Rennen werden unter der bekannten Sport-Dachmarke ran laufen und über weitere digitale Plattformen ausgewertet. Die Qualifyings sind im Livestream auf ran.de und via App zu sehen.

Die DTM-Saison 2018 startet am ersten Mai-Wochenende auf dem Hockenheimring und umfasst insgesamt 20 Rennen an zehn Wochenenden, jeweils samstags und sonntags. Zuvor war die DTM 18 Jahre lang im Programm des Ersten beheimatet, seit 2005 berichtete die ARD als exklusiver Live-Partner. In diesem Jahr hatte der öffentlich-rechtliche Sender allerdings kein neues Angebot abgegeben.