%%%Aus für das 'Darmstädter Tagblatt'%%%

Der wöchentliche Gratistitel 'Darmstädter Tagblatt' und der mit ihm verbundene 'Kurier' erscheinen in der kommenden Woche zum letzten Mal. Auf ihrer Website heißt es zum Abschied: "Es war ein spannendes Projekt, das 'Darmstädter Tagblatt' nach seiner Einstellung als Tageszeitung 1986 im Jahr 2013 als wöchentliche Gratiszeitung neu aufleben zu lassen. Der gute Ruf des Tagblatts hatte die Herausgeber – allen voran Helmut Markwort und Klaus-Jürgen Hoffie – motiviert, durch facettenreiche lokale Berichterstattung in Darmstadt und Umgebung erneut Maßstäbe zu setzen. In den folgenden Jahren hatte das Darmstädter Tagblatt mit zuletzt wöchentlich über 100.000 Exemplaren wieder einen festen Platz in der südhessischen Medienlandschaft eingenommen."

Dennoch haben sich die Gesellschafter, der frühere 'Focus'-Chef Helmut Markwort sowie Klaus-Jürgen Hoffie, Ulrich Diehl, Jörg Riebartsch und Arthur Schönbein nun dazu entschlossen, das "Herzensprojekt" zu beenden. "Wir haben dem ehrwürdigen Tagblatt in den letzten Jahren noch einmal eine Bühne geschaffen, um Leser und Werbekunden in seiner Ursprungsregion zu erreichen. Aber der Aufwand war zuletzt wirklich enorm hoch", sagt Markwort.

Die Gesellschafter geben die Titel 'Darmstädter Tagblatt' und 'Der Kurier' nun samt ihrem Verlag MP:M Marktplatz Medien GmbH & Co. KG in die Obhut der Verlagsgruppe Rhein Main (VRM) in Mainz. Diese wird das Archiv der Zeitung aufbewahren und durch Publikationen unter dem Titel 'Darmstädter Tagblatt' die Geschichte der Region jeweils anlassbezogen nachzeichnen.