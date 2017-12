%%%Bauer USA vereinbart umfassende Druck-Partnerschaft mit LSC Communications%%%

Die Hamburger Bauer Media Group hat in den USA eine neue Druck-Partnerschaft mit LSC Communications, Chicago, vereinbart. Im Rahmen der mehrjährigen Zusammenarbeit wird LSC insgesamt 17 Zeitschriften von Bauer USA drucken, darunter Titel wie 'Woman’s World', 'First for Women', 'In Touch Weekly', 'Life & Style Weekly', 'Closer Weekly' und 'J-14'. Auf unsere Anfrage erklärte eine Verlagssprecherin des Hamburger Medienkonzerns, dass man bisher in dem Bereich mit mehreren Dienstleistern zusammengearbeitet habe. Nun werde das Druckgeschäft der US-Titel ab 2018 komplett bei dem Unternehmen LSC Communications gebündelt, das bisher schon zum Kreis der Partner gehörte.

Unterdessen hat Bauer entschieden, im kommenden Jahr die Erscheinungsweise von vier seiner amerikanischen Magazine zu erhöhen. So wird der Titel 'Life & Style Weekly' mit 53 Ausgaben (statt 51) auf den Markt kommen, während 'Closer Weekly', 'In Touch' and 'Woman’s World' die Frequenz von 52 auf 53 Folgen erhöhen.

