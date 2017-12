%%%Das ZDF setzt 2018 auf Top-Sportevents%%%

Das ZDF steuert 2017 erneut auf die Jahres-Marktführerschaft beim TV-Gesamtpublikum zu, und auch mit dem Werbegeschäft ist man in Mainz zufrieden. Hans-Joachim Strauch, Chef des ZDF Werbefernsehens, sagte jetzt im Interview mit 'new business': "In 2016 hatten wir das beste Ergebnis seit 15 Jahren erreicht. Bereinigt um die Sport-Großereignisse konnten wir 2017 das außerordentlich gute Ergebnis aus dem Vorjahr halten. Im Vergleich der Jahre 2017 und 2015, in denen keine Sport-Großereignisse stattfanden, wird das ZDF Werbefernsehen bis Jahresende voraussichtlich netto knapp im zweistelligen Prozent-Bereich wachsen."

Strauch blickt nun mit Zuversicht auf das Super-Sportjahr 2018. Die Fußball-WM in Russland und die Olympischen Winterspiele in Südkorea versprechen ein gutes Geschäft. "Wir haben im Umfeld der Fußball-WM 2018 insgesamt 46 Spiele in der Vermarktung. In 2014 waren es gerade einmal 17 Spiele. Insofern sind unsere Erwartungen realistisch positiv", so Strauch.

Der Vermarktungs-Chef äußert sich im Interview auch zur Diskussion um 'Fake News' und zweifelhafte Werbeumfelder auf digitalen Plattformen: "Ich sehe diese Entwicklung grundsätzlich kritisch. Buche ich als Kunde auf digitalen Plattformen, kann ich nie ganz sicher sein, ob meine Marke durch Präsenz auf zweifelhaften Websites Schaden nimmt. Gleichzeitig gibt es auf dem Werbemarkt kein Angebot, was besser reguliert und kontrolliert ist als Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es ist zweifelsohne so, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen von den Zuschauern als informativ, verlässlich und kompetent wahrgenommen wird. Das zeigen zahlreiche Studien – über alle Altersgruppen hinweg. Wenn es um das Thema Brand Safety geht, sind Kunden bei uns also ganz eindeutig bestens aufgehoben."

