%%%Axel Springer will Aufeminin an TF1 verkaufen%%%

Axel Springer will seine Beteiligung an dem Frauenportal Aufeminin abstoßen und verhandelt nun exklusiv mit Télévision Francaise 1 (TF1), dem größten französischen Fernsehsender, über einen Verkauf. Springer hält 78,43 Prozent an dem französischen Unternehmen, das digitale Inhalte zu den Themen Mode, Beauty, Lifestyle, Kochen und Gesundheit bereitstellt. Erst vor kurzem hat die Gruppe ihren Anteil an dem französischen Digitalunternehmen My Little Paris von 73,7 Prozent auf 91,3 Prozent erhöht.

Aufeminin ist an der Börse Euronext in Paris notiert. Das Portal wird mit etwa 250 Mio. Euro bewertet. Als Springer vor zehn Jahren bei der Frauenplattform einstieg lag der Wert noch bei 284 Millionen Euro.

Zum Verkaufspreis machten Springer und TF1 in ihrer Adhock-Mitteilung keine Angaben. Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Auch die Kartellbehörden müssten dem Deal erst noch zustimmen.