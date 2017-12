%%%ProSieben überträgt NFL-Spiele in der Primetime%%%

Der Münchner TV-Kanal ProSieben, Unterföhring, wird Ende Januar 2018 erstmals ein Football-Spiel in der Primetime zeigen. Am Sonntag, den 21. Januar 2018 sind beide NFL-Halbfinalspiele ab 20:40 Uhr zu sehen. In der Conference Championships der AFC (American Football Conference) und NFC (National Football Conference) werden die Kontrahenten des 52. Super Bowls ermittelt, der am 4. Februar 2018 stattfindet.

Zuvor startet der Sender ab 19:05 Uhr mit der Ranking-Show 'Die 20 Spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl - die ProSieben Football Night'. ProSieben hatte Sat.1 in dieser NFL-Saison als Sender bei den Live-Übertragungen abgelöst und teilt sich die Spiele mit ProSieben Maxx.