%%%RTL führt zweiten deutschen Serien-Abend ein%%%

Der Kölner TV-Sender RTL eröffnet im neuen Jahr einen neuen Primetime-Slot für eigenproduzierte Serien: Am 23. Januar 2018 startet die Dramedy 'Sankt Maik' mit einer Doppelfolge und wird danach jeweils dienstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Eine Woche später, ab dem 30. Januar läuft im Anschluss um 21.15 Uhr die Anwaltsserie 'Beck is back!'. Die bisherigen Wiederholungen der US-Krimiserie 'Bones' werden aus dem Programm genommen. 'Sankt Maik' handelt von einem Kleinganoven, der zum Dorf-Priester wider Willen wird. In 'Beck is back!' muss sich ein vierfacher Familienvater gemeinsam mit seiner Haushaltshilfe (Andreja Schneider) als Pflichtverteidiger behaupten.

Beide Serien gehören zu einer Fiction-Offensive im Frühjahr dieses Jahres. RTL hatte in diesem Zusammenhang fünf neue Serien und eine neue Sitcom in Auftrag gegeben. Weitere Serien, die im Laufe des kommenden Jahres am Dienstagabend ins Programm genommen werden sollen, sind die Legal-Serie 'Jenny - echt gerecht' und die Medical-Serie 'Lifelines'. Die Serie 'Bad Cop', die als erste der neuen Eigenproduktion auf Sendung ging, wurde in dieser Woche nach einer Staffel wegen schwacher Quoten eingestellt.

"Den Dienstag wollen wir mit unseren neuen Serien erobern und unserem Publikum damit einen weiteren Feierabend unter der Woche verschönern. Starke Geschichten, tolle Figuren mit Haltung und Charme, die einen zum Lachen bringen und emotional packen", sagt Philipp Steffens, Bereichsleiter der RTL Fiction. "Wir freuen uns, mit einer breiten Genrevielfalt, neuen Gesichtern und vielen Talenten einen neuen Serientag bei RTL zu eröffnen."

Anfang des Jahres hatte RTL neben den in Auftrag gegebenen Serien weiteren Fiction-Nachschub angekündigt. Aus 122 eingereichten Ideen wurden fünf weitere Dramaserien- und vier Sitcom-Stoffe ausgewählt, die demnächst mit unterschiedlichen Produktionsfirmen entwickelt werden sollen.