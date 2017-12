%%%Sporttotal AG und WHU vereinbaren Forschungskooperation%%%



Sporttotal.tv stattet Amateurvereine mit einer speziellen Technologie aus, um Fußballspiele vollautomatisch live zu übertragen

Die WHU - Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf und die Sporttotal AG (ehemals Wige Media AG), Köln, haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Geplant sind demnach gemeinsame Forschungsvorhaben sowie die wissenschaftliche Begleitung von sporttotal.tv durch das Center for Sports and Management der WHU. Zunächst ist die Kooperation bis Ende 2019 angelegt.

Peter Lauterbach, CEO der Sporttotal AG, sagt: "Die Sporttotal AG möchte die Forschungsanstrengungen der WHU nachhaltig unterstützen. Wir freuen uns sehr, in Form des Center for Sports and Management und der WHU eine der europaweit führenden Business Schools als Partner gewonnen zu haben, um den Aufbau unseres Streaming-Portals sporttotal.tv wissenschaftlich zu begleiten. Die Forschung der WHU wird die Medialisierung des Amateursports in den nächsten Jahren deutlich stärken."

Sporttotal.tv stattet Amateurvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer Technologie aus, um Fußballspiele vollautomatisch live zu übertragen. Der Zuschauer kann über eine App selbst Regie führen, die Perspektive bestimmen und Szenen in den sozialen Medien teilen. Zudem kooperiert sporttotal.tv mit dem Amateurfußballportal Fussball.de, das vom DFB und seinen Landesverbänden betrieben wird.

Sporttotal.tv verfügt über eine 180-Grad-Kamera-Technologie, die fest am Spielfeld installiert wird. Als Gründungspartner unterstützen Allianz Deutschland AG, Deutsche Post AG sowie Telekom Deutschland die sporttotal.tv gmbh. 'Bild' ist Medienpartner und hat zur Rückrunde 2016/2017 eine wöchentliche Highlight-Show zu den von sporttotal.tv aufbereiteten Spielen gestartet.