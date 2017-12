%%%Ultra HD-Reisesender Travelxp 4k startet bei HD+%%%

Am 13. Dezember 2017 startet der UHD-Reise-TV-Anbieter Travelxp 4k in Deutschland exklusiv bei HD+, Unterföhring. Der Sender präsentiert seine Programme nach eigenen Angaben als weltweit erster Reise-Kanal in Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). HD+ Kunden können ohne Zusatzkosten "Urlaubsdestinationen in aller Welt in einer begeisternden Bildqualität genießen", heißt es.

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der SES-Tochterfirma HD Plus GmbH, sagt über den Sender: "Es gibt sie noch, die Pioniergeschichten im Fernsehen. Eine solche ist der Start von Travelxp 4k bei HD+. Der Sender definiert das TV-Erlebnis neu, die HDR-Produktionen heben die Bildqualität für unsere Zuschauer auf ein neues Level."

Voraussetzung für den Empfang von Travelxp 4k ist neben der Satelliten-Anlage ein UHD-Fernseher.