%%%Jeder zweite junge Nutzer misstraut den Medien%%%



Die beliebtesten Online-News-Seiten von jungen Nutzern sind 'Spiegel Online' und 'bento' (Foto: Appinio)

Viele junge Menschen informieren sich heutzutage im Internet, doch offenbar ziehen einige die Glaubwürdigkeit der News-Angebote in Zweifel: 41 Prozent der jungen Deutschen beschreiben ihr Vertrauen in Medien hierzulande als 'eher niedrig', zwölf Prozent sagen sogar 'sehr niedrig'. Nur sieben Prozent der Befragten haben ein sehr hohes Vertrauen. 41 Prozent beurteilen es als 'eher hoch'. Das ergab eine Studie der Hamburger Meinungsforschungsplattform Appinio, die im Dezember 2017 mehr als 2000 Deutsche im Alter von 14 bis 34 Jahren mittels einer App befragte. Untersucht wurde unter anderem das Nutzungsverhalten von News-Websites sowie das Vertrauen in Medien.

In der Studie geben 20 Prozent der Befragten an, täglich News auf Websites von Zeitungen zu lesen. Weitere 22 Prozent nutzen das Angebot mehrmals wöchentlich und ein Fünftel zumindest mehrmals im Monat. Doch auch die Zahl der Nicht-Leser ist groß: 38 Prozent steuern nie News-Seiten im Netz an. Zum beliebtesten Online-News-Angebot zählt 'Spiegel Online' inklusive des jungen Web-Formats 'bento.de': 26 Prozent der Online-News-Leser waren im vergangenen Monat auf diesen Websites. Auf den weiteren Plätzen der meistbesuchten News-Websites folgen 'focus.de' und 'bild.de' mit jeweils 24 Prozent. 'Welt.de' landet mit 23 Prozent auf dem vierten Platz, 'stern.de' oder 'n-tv.de' wurden von 21 Prozent der User besucht.

Jeder vierte junge User folgt einer Zeitung im Social Web

Zeitungen werden von jungen Nutzern auch auf Social-Media-Plattformen nachgefragt: Etwa ein Viertel der Befragten (24 %) folgt nach Angaben von Appinio Social-Media-Seiten von Zeitungen und liest dort auch regelmäßig gepostete Artikel. Ebenfalls ein Viertel (26 %) abonniert die Seiten zwar, liest Artikel jedoch eher selten dort. Die Hälfte der Befragten (50 %) greift hingegen nicht auf die Social-Media-Angebote von News-Seiten zurück.

Am meisten sind junge Online-Leser den Studienautoren zufolge von Werbung auf News-Websites genervt: 18 Prozent teilen diese Meinung. Weitere Störfaktoren sind auffälliges Clickbaiting und Fake News bei Online-Zeitungen.