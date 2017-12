%%%Jetzt offiziell: Ströer erwirbt UAM Media Group %%%

Ströer hat die Mehrheit an der UAM Media Group übernommen. Das gab der Kölner Werbekonzern heute offiziell bekannt. 'new business' berichtete bereits darüber. Die UAM Media Group mit Hauptsitz in Hamburg ist der nach eigenen Angaben größte Ambient Media-Anbieter in Deutschland. Das bekannteste Produkt des Hamburger Unternehmens sind die Gratispostkarten Edgar Freecards. Bundesweit vermarktet die UAM Media Group außerdem mehr als 10.000 digitalen Screens, darunter in Kinos, Hochschulen und Fitnesscentern sowie am Point-of-Sale. Daneben bietet UAM Instore-TV, Guerilla-Marketing, digitale Außenwerbung und Riesenposter an. Der Ambient Media-Spezialist macht einen Jahresumsatz in Höhe von 30 Millionen Euro. Neben dem Hamburger Hauptsitz unterhält UAM Niederlassungen in Berlin, Frankfurt am Main, München und Köln.

"Das Produktportfolio von UAM ist die ideale Ergänzung für unsere integrierten Angebote entlang des Marketing- und Sales-Funnels sowie entlang der gesamten Customer Journey – von Zuhause über die Verkehrswege bis zum POS", sagt Udo Müller, Gründer und Co-CEO der Ströer SE & Co. KGaA. "Mit der Akquisition stärken wir konsequent unsere erfolgreiche Positionierung als das am stärksten kundenzentrierte Medienhaus."