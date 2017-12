%%%Spiegel Online und SRH Fernhochschule gründen Spiegel Akademie%%%





Ab dem 1. Januar 2018 wird Spiegel Online in Kooperation mit der staatlich anerkannten SRH Fernhochschule aus Riedlingen in Baden-Württemberg berufsbegleitende, staatlich zugelassene Zertifikatskurse anbieten. Mittelfristig sind für die neu gegründete Spiegel Akademie außerdem Bachelor- und Master-Studiengänge in Planung.

Das gemeinsame Angebot startet zunächst mit den auf sechs Monate angelegten Hochschulkursen Digital Media Management, Digital Business Management und Projekt- und Change-Management. Weitere Kurse sind für 2018 in Vorbereitung. Für jeden Kurs gibt es eine Note und Credit-Points, die auf entsprechende Studiengänge an der SRH Fernhochschule oder einer anderen Hochschule angerechnet werden können.

Die Lehrinhalte werden von der SRH Fernhochschule exklusiv für die Spiegel Akademie bereitgestellt. Die Spiegel Dokumentation erstellt weiteres kursbegleitendes Material. Außerdem stellt die Spiegel-Gruppe Video-Tutorials zur Verfügung.