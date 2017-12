%%%Das Jahr 2017 in der Google-Suche%%%

Die Suchbegriffe des Jahres lauten WM-Auslosung, Bundestagswahl und Wahlomat, als Schlagzeile des Jahres identifiziert Google Bundestagswahl, Bitcoin und G20. Die internationalen Schlagzeilen werden angeführt von Hurricane Irma, Bitcoin und Las Vegas Shooting. Der Suchmaschinengigant hat seinen eigenen Rückblick auf das Jahr veröffentlicht.

Bei den Schlagzeilen des Jahres dominieren politische Ereignisse die Google-Suchtrends 2017. Die Bundestagswahl liegt hier vor dem G20-Gipfel in Hamburg, auch die Krisen in Katalonien und Nordkorea sorgten für sprunghaft steigendes Suchinteresse. Weitere stark gefragte Themen sind die digitale Währung Bitcoin und die Hamburger Elbphilharmonie.

Bundestagswahl Bitcoin G20 Katalonien Nordkorea Marcel Heße Elbphilharmonie Ehe für alle Wahl NRW Wahl Frankreich

Bei den Suchbegriffen des Jahres lagen Bundestagswahl und der entsprechende Wahlomat bis Anfang Dezember in den Suchtrends klar vorne. Kurz vor Ende der Auswertung schoss sich jedoch das Thema Fußball an die Spitze: Die WM-Auslosung erzielte den größten Anstieg im Suchinteresse und wurde damit Suchbegriff des Jahres 2017 in Deutschland.

WM Auslosung Bundestagswahl Wahlomat iPhone 8 Dschungelcamp Confed Cup Chester Bennington iPhone X Trump Handball WM

Persönlichkeiten

Trump Shirin David Kader Loth Lena Meyer-Landrut Mireille Mathieu Dembele Peter Kraus Alice Weidel Meghan Markle Florian Wess

Alle Listen für Deutschland und die Welt sind abrufbar unter google.de/2017.