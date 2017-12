%%%AZ Medien übernehmen den Schweizer TV-Sender S1%%%

Die AZ Medien, Aarau, übernehmen zum Jahreswechsel den privaten Schweizer TV-Sender S1 und erweitern dadurch ihr Senderportfolio. Der Privatsender soll Bestandteil des am 7. Dezember 2017 kommunizierten Joint Ventures mit den NZZ-Regionalmedien werden, das noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbskommission steht.



Der TV-Sender S1 zeigt laut AZ Medien "hochwertige internationale Dokumentationen, Spielfilme und Serien". Mit Schweizer Spiel- und -Dokumentarfilmen sowie Magazinen setze der Sender zusätzliche Akzente. S1 wurde 2013 von Mike Gut und Hardy Lussi gegründet und hat den Firmensitz in Zürich. Das Programm richtet sich in erster Linie an die Zuschauerinnen und Zuschauer der Zielgruppe 35+ Jahre in der gesamten Deutschschweiz.