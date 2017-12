%%%Disney steht vor Übernahme von großen Teilen von Murdochs Fox-Gruppe%%%

Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney wird wohl große Teile des Medienkonzerns 21st Century Fox übernehmen. Mehrere US-Medien berichten, dass der Deal in Kürze über die Bühne gehen soll. Mit einem Volumen von 60 Milliarden Dollar wäre das Geschäft die größte Transaktion in der amerikanischen Mediengeschichte. Disney plant mit der Übernahme sein Video-Streaming-Geschäft voranzutreiben und damit Netflix und Amazon anzugreifen. Außerdem will der Konzern international zu expandieren.

Teil der Transaktion wären die Film- und Fernsehstudios Twentieth Century Fox, die Kabelkanäle und die internationale Aktivitäten des zum Medienimperium von Rupert Murdoch gehörenden Unternehmens. Der TV-Sender Fox soll im Murdoch-Reich verbleiben.