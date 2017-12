%%%Burda bringt neues Low Carb-Magazin auf den Markt%%%

Die Verlagsgruppe Burda Home, Offenburg, hat eine weitere Marktlücke auf dem Zeitschriftenmarkt entdeckt: Am Januar 2018 startet der zu Hubert Burda Media gehörende Unternehmensbereich das Food-Magazin 'Einfach Low Carb'. Das Heft erscheint vier Mal jährlich mit einem Umfang von ca. 100 Seiten.

Erstmalig kommt es am 18. Januar 2018 in einer Druckauflage von ca. 80.000 Exemplaren in den Handel und kostet 4,90 Euro pro Ausgabe. Entwickelt wurde der der Food-Titel von Chefredakteurin Anke Krohmer und ihrem Team.

Die Erstausgabe bietet neben Rezepten für verschiedene Low Carb-Mahlzeiten und Getränke auch Fakten und Trends zur kohlenhydratarmen Ernährung. Darüber hinaus wird das Angebot durch Abnehmpläne und Fitnessübungen zum perfekten Ganzkörpertraining ergänzt.