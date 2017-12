%%%'Weser-Kurier' bringt 'Stuttgarter Kinderzeitung' in den Norden%%%

Die Weser-Kurier Mediengruppe, Bremen, holt sich externes Know-How für ein Kindermagazin ins Haus: Im Rahmen einer Kooperation mit der 'Stuttgarter Kinderzeitung' ab dem 1. Januar 2018 wird die 'Weser-Kurier Kinderzeitung'. Das Heft umfasst einen 16-seitigen Mantel von der 'Stuttgarter Kinderzeitung' sowie acht regionale Seiten des 'Weser Kuriers'. Die erste Ausgabe liegt der Regionalzeitung am 15. Dezember 2017 bei, ab dem 12. Januar 2018 erscheint die 'Weser-Kurier Kinderzeitung' jeden Freitag.

"Kinder wollen wissen und begreifen, was auf der Welt und in ihrer näheren Umgebung passiert. Und Kinder wollen verstehen, worüber Erwachsene reden – und mitreden", sagt David Koopmann, Leiter Märkte beim 'Weser-Kurier'. "Mit der 'Weser-Kurier Kinderzeitung' möchten wir Kindern in Bremen und der Region helfen, sich frühzeitig in der Welt der Nachrichten zurechtzufinden".

Die 'Stuttgarter Kinderzeitung' und die 'Stuttgarter Kindernachrichten' sind ein gemeinsames Produkt der beiden Titel 'Stuttgarter Zeitung' und 'Stuttgarter Nachrichten'. Sie erscheinen seit März 2014 wöchentlich mit einem Umfang von 24 Seiten und richten sich an Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren, ihre Eltern und Großeltern. Beide Titel sind im vergangenen Jahr als bestes redaktionelles Angebot für Kinder mit dem Kindermedienpreis der Bundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet worden. Im südlichen Verbreitungsgebiet werden wöchentlich rund 6.324 Exemplare verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Auflage um 17 Prozent gesteigert werden.

Neben der Kooperation mit dem 'Weser-Kurier' bestehen weitere Partnerschaften mit dem 'Schwarzwälder Boten' ('Schwarzwälder Kinderbote') und der 'Waiblinger Kreiszeitung' ('Meine Kinderzeitung'). Die gesamte verkaufte Auflage inklusive der Kooperationen beträgt 9.130 Exemplare.