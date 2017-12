%%%Axel Springer startet 'Business Insider' in Spanien %%%

Die Online-Plattform 'Business Insider', die seit Oktober 2015 mehrheitlich zur Axel Springer SE in Berlin gehört, erhält einen weiteren Ableger für den spanischen Markt. Die lokale Ausgabe wird über Wirtschaftsthemen, disruptive Trends und Personen berichten, die die spanische Geschäftswelt prägen und beeinflussen. Mit diesem Themenmix sollen neben Start-up-Gründer auch Geschäftsführer etablierter Unternehmen in Spanien und anderen spanischsprachigen Ländern angesprochen werden. Nutzer können das Angebot auf allen digitalen Geräten abrufen.

Der Launch ist bereits die 16. internationale Edition des Online-Titels. In Europa gibt es fortan drei Adaptionen: Nach dem Start von 'Business Insider' in Deutschland im November 2015 wurde die Marke im Mai 2016 auch in Polen eingeführt.

Der Launch der Wirtschaftsnachrichten-Webseite in Spanien ergänzt das Portfolio von Axel Springer España. Das Unternehmen bietet bislang Printmagazine wie 'Auto Bild', 'Computer Hoy', 'Hobby Consolas', 'Top Gear', 'Nintendo Official Magazine' und 'Retrogamer' an, die jeweils auch eigene Online-Auftritte haben. Im Jahr 2017 ging zudem 'Upday', der News-Service für Samsung-Geräte, in Spanien an den Start.