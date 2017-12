%%%Motor Presse Stuttgart nimmt 'Bier'-Magazin vom Markt%%%

Die Motor Presse Stuttgart (u. a. 'auto motor und sport') wird ihr Magazin für Bierfreunde im kommenden Jahr offenbar nicht mehr fortsetzen. Das ist im Umfeld des Verlages zu hören. Der Titel war am 21. Juni 2016 erstmals erschienen. Nach einer weiteren 'Bier'-Ausgabe am 6. Dezember 2016 wurde die Erscheinungsweise auf vierteljährlich erhöht. Die Zeitschrift hatte eine Druckauflage von ca. 60.000 Exemplaren und kostete 5,90 Euro.

Inhaltlich ging es in dem Blatt um "besondere Ereignisse und Geschichten rund um die Welt des Bieres". Im Anzeigenmarkt blieb die Resonanz auf die Zeitschrift wohl unter den Erwartungen. Die Website zum Printmagazin ist bereits offline. Der Link (www.bier-magazin.de) führt jetzt zum Internet-Auftritt der Zeitschrift 'auto motor und sport'. Weitere Infos dazu in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 51-52/2017. Hier bestellen.