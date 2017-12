%%%Nordrhein-Westfalen soll "Medien-Digital-Land Nummer 1" werden%%%

Die neue Landesregierung in Düsseldorf will Nordrhein-Westfalen zum "Medien-Digital-Land Nummer 1" ausbauen. Das kündigte der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Nathanael Liminski, in einem Interview mit dem Hamburger Medienmagazin 'new business' an (www.new-business.de), das am Montag, 18. Dezember, erscheint. Auf dem Weg dahin sei aber "noch viel zu tun". An Rhein und Ruhr gebe es jedoch alles, was es für dieses Ziel brauche: starke Medienunternehmen, eine vitale Produzentenlandschaft, renommierte Institutionen und eine "Landesregierung, die mit starkem eigenen Engagement alle diese Potenziale heben will", wie Liminski sagte.

Der Staatssekretär kündigte gegenüber 'new business' an, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung das Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk ändern wolle. Vorrangig sei zunächst, die neuen Normen der EU-Datenschutzgrundverordnung bis zum 25. Mai 2018 umzusetzen. Dabei komme es darauf an, "in allen Mediengesetzen des Landes die Freiheit der journalistischen Arbeit zu sichern". Liminski sprach sich für einen "starken WDR" aus. Medienvielfalt könne aber nur gesichert werden, wenn "auch die privatwirtschaftlichen Medienunternehmen Luft zum Leben haben".

