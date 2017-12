%%%Top Hair International Verlag erwirbt die imSalon Verlags GmbH%%%

Der Top Hair International Verlag, Gaggenau, erweitert sein Digitalgeschäft: Zum 1. Januar 2018 übernimmt das Unternehmen die imSalon Verlags GmbH in Wien. Top Hair International veröffentlicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz zahlreiche Print- und Online-Medien für den Friseurmarkt und veranstaltet in Kooperation mit der Messe Düsseldorf das Branchen-Event 'Top Hair - Die Messe'. Mit dem Erwerb stärkt der Verlag seine Position als Kommunikationsdienstleister der Branche.

Die imSalon Verlags GmbH betreibt die Plattformen imSalon in einer deutschen und österreichischen Version sowie jokira. Die digitalen Angebote ergänzen fortan die Online-Magazine 'tophair' und 'jobsfuerfriseure' des Verlags Top Hair. Die Standorte der Unternehmen bleiben erhalten und in den Händen des bewährten Managements.

"Der Schritt, als Branchenführer in den Bereichen Online, Print und Messe gemeinsam aufzutreten, eröffnet große Chancen", sagt Christian Schikora, Geschäftsführer des Top Hair International Verlags. "Werbekunden profitieren künftig noch stärker bei ihrer Kundenkommunikation und können auf das Know-how und den gesamten Medienmix beider Unternehmen zugreifen".