%%%Bertelsmann erwartet höheren Umsatz%%%

In einem Brief an die Konzern-Mitarbeiter zeigt sich der Bertelsmann-Vorstandschef Dr. Thomas Rabe zufrieden mit dem Verlauf des zu Ende gehenden Geschäftsjahres 2017. Man rechne für 2017 mit "einem höheren Umsatz, einer unverändert hohen operativen Profitabilität sowie zum dritten Mal hintereinander mit einem Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro", schreibt Rabe.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr sei für Bertelsmann die Aufstockung der Anteile an Penguin Random House auf 75 Prozent gewesen. "182 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bertelsmann-Buches halten wir eine strategische Mehrheit an der größten und internationalsten Buchverlagsgruppe."

Die RTL Group steuere erneut auf ein "starkes Jahresergebnis" zu. Rabe: "Dies ist neben dem ausgezeichnet laufenden TV-Geschäft in Deutschland und Frankreich dem schnell wachsenden Digitalgeschäft und dem Ausbau der Video-Produktion bei Fremantle Media zu verdanken." Gruner + Jahr fokussierte sich auf seine beiden Kernmärkte Deutschland und Frankreich, "trieb das digitale Wachstum voran, startete neue Titel wie das Magazin 'Hygge' und baute das vielversprechende Unternehmen AppLike weiter aus". BMG schloss eine Reihe von Akquisitionen und Katalogzukäufen ab, etwa von Broken Bow Records, und nahm zahlreiche neue Künstler wie John Fogerty oder Chrissie Hynde unter Vertrag.

Die Dienstleistungssparte Arvato verlängerte laut Rabe Verträge mit wichtigen Kunden und gewann neue Kunden hinzu, vor allem im Internet/Hightech-Bereich. Arvato Financial Solutions baute das internationale Geschäft durch die Mehrheitsübernahme an Intervalor in Brasilien aus. Arvato SCM Solutions erweiterte den Logistikstandort Gütersloh und trieb die internationale Expansion in den USA sowie in den Niederlanden voran.