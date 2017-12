%%%'The Voice of Germany - Live in Concert' gewinnt Skechers als neuen Sponsor %%%



Die Schuhmarke Skechers wird neuer Sponsor der 'The Voice of Germany - Live in Concert' -Tour 2017/2018 (Foto: Starwatch Entertainment )

Starwatch Entertainment, Unterföhring, hat die internationale Schuhmarke Skechers mit Deutschlandsitz in Dietzenbach als offiziellen Sponsor der 'The Voice of Germany - Live in Concert' -Tour 2017/2018 vorgestellt. Wie das Musik- und Live-Entertainment-Unternehmen der ProSiebenSat.1 Group mitteilte, werden die Teilnehmer der Castingshow die Kollektion Skecher Street auf der Bühne tragen.

Das Sponsoring-Paket enthält neben TV-Spots auf den Sendern der ProSiebenSat.1 Group ein Gewinnspiel und ein Meet & Greet mit den diesjährigen Kandidaten der Show. Zudem wird die Marke Skechers in Live-Spots auf den Leinwänden der 21 Eventhallen präsent sein.

Starwatch Entertainment veranstaltet bereits seit der zweiten Staffel der Musikshow eine Live-Konzert-Reihe. Mit dabei sind jeweils die vier Finalisten der TV-Show, zwei vom Publikum gewählte Wildcard-Gewinner und die Live-Band. Die Tour findet in 21 deutschen Städten statt.