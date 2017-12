%%%Tamedia baut neues Team Digital Editorial Development auf%%%

Die Schweizer Mediengruppe Tamedia, Zürich, will die redaktionelle Innovation weiter verstärken und baut deshalb ein neues Team Digital Editorial Development auf. Die neue Abteilung wird bereichsübergreifend alle Newsplattformen, Tages- und Sonntagszeitungen bei der Entwicklung und Anwendung neuer Tools und redaktioneller Produktionsprozesse unterstützen. Im neuen Team werden die bereits jetzt in den Redaktionen bestehenden Kompetenzen und Talente – insbesondere in den Bereichen digitales Storytelling, soziale Netzwerke, Datenjournalismus und Video – zusammengeführt und vernetzt. Das Team wird neuer Formate und digitale Tools entwickeln, testen und beurteilen sowie diese bei Erfolg allen Redaktionen zur Verfügung stellen.

Das Team Digital Editorial Development wird Ariane Dayer, Chefredakteurin der Redaktion Tamedia in der Romandie, und Arthur Rutishauser, Chefredakteur der Redaktion Tamedia in der Deutschschweiz, angegliedert und untersteht der Leitung von Michael Marti, bisher Mitglied der Chefredaktion des Tages-Anzeigers und Leiter Digitale Innovation. Michael Marti wird in seiner neuen Funktion Mitglied sowohl der Chefredaktion der Redaktion Tamedia in der Deutschschweiz.