%%%Sport1 feiert runden Geburtstag%%%



Im Januar 2018 heißt es dann "25 Jahre mittendrin" (Foto: Sport1)

Sport1 feiert Anfang 2018 seinen 25. Geburtstag. Am 1. Januar 1993 als DSF Deutsches Sport Fernsehen gestartet, positioniert sich der Sportkanal heute als 360 Grad-Marke, bestehend aus den Plattformen Free-TV, Pay-TV, Online, Mobile, Digitalradio und Social Media.

Nach dem Start des Free-TV-Senders DSF am 1.1.1993 folgte 1999 die Fusion mit Sport1.de und ein Jahr später die Umbenennung des Fernsehkanals in Sport1. 2010 und 2013 kamen die Pay-TV-Sender Sport1+ und Sport1 US hinzu sowie die News- und Video-Apps. Ebenfalls 2013 ging das Digitalradio Sport1.fm, Gaming- und E-Sport-Angebote sowie die Social-Media-Kanäle an den Start.

Die Kernsportarten von Sport1 waren und sind Fußball, Motorsport, Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball, Boxen und Tennis. Neu hinzu kamen im Lauf der Jahre neue Themen wie US-Sport und Darts oder zuletzt E-Sport und Futsal. Zu den Erfolgssendungen des TV-Kanals gehören beispielsweise 'Fantalk' oder 'Bundesliga Aktuell' sowie Dokutainment-Formate wie 'Die PS Profis'.

Kultstatus erlangt hat der Fußball-Talk 'Doppelpass', der seit 1995 auf Sendung ist und seit dieser Bundesliga-Saison Check24 als Titelpatron im Namen trägt. Seit dem 5. November präsentiert sich das Format außerdem in einem neuen Look. "Das neue Set des 'Check24 Doppelpass' mit seiner Arena-Atmosphäre durch die neuen Tribünen kommt beim Publikum sehr gut an – sowohl vor Ort als auch on-Air, wie die Rückmeldungen an unsere Zuschauerredaktion zeigen", erklärt Patrick Fischer, Geschäftsführer des Vermarkters Sport1 Media. "Und die 'Bild' titelte sogar: 'Die Bundesliga bekommt ein 19. Stadion!'. Auch die Quoten liegen aktuell mit durchschnittlich 1,02 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum und elf Prozent Marktanteil in unserer Kernzielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre weiterhin deutlich über dem Schnitt der Vorsaison."

