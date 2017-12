%%%ffn mediengruppe mit neuem Internet-Portal%%%

Auf der Website www.ffn-mediengruppe.de finden Interessierte ab sofort Wissenswertes rund um die Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG, hinter der der niedersächsische Privatsender radio ffn steht. Zum Portfolio gehören aber auch Programme wie Energy Bremen, ab 2018 Bremens Schlagersender Radio Roland, sowie gesellschaftsrechtliche Beteiligungen an weiteren Medienunternehmen in Norddeutschland und diverse Online-Streams.

Hintergrundinfos, Zahlen und Fakten rund um die Sendergruppe, eine Übersicht der Beteiligungen und ein Pressebereich mit Download-Möglichkeiten gehören zu den Funktionen, die die neue Internetseite der ffn mediengruppe bietet. ffn-Geschäftsführer Harald Gehrung: "Erstmals gibt es online einen Gesamtüberblick über alle Aktivitäten von Norddeutschlands reichweitenstärkstem Privatsender und seinen Programmen."

Die Konzeption des neuen Online-Auftritts stammt von dem Osnabrücker IT-Dienstleister basecom, die Umsetzung erfolgte hausintern.