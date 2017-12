%%%Klambt-Verlag darf G+J/Klambt Style-Verlag übernehmen%%%

Das Bundeskartellamt hat seine Erlaubnis für die Übernahme der G+J/Klambt Style-Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg, durch die Klambt-Verlag GmbH & Co. KG erteilt. Das zur Mediengruppe Klambt, Speyer, gehörende Unternehmen wird damit hierdurch alleiniger Gesellschafter des bisherigen Verlags-Joint Ventures. Die G+J/Klambt Style-Verlag GmbH & Co. KG, bislang ein Gemeinschaftsunternehmen von Gruner + Jahr, Hamburg, und Klambt, bringt unter anderem die deutsche Ausgabe des Yellow-Press-Titels 'Grazia' heraus und betreibt die Webseite www.grazia-magazin.de sowie unterschiedliche Angebote rund um die Marke 'Grazia' in sozialen Medien.

Die Redaktion 'Grazia' wird wie bislang in den Räumlichkeiten der Mediengruppe Klambt in Hamburg ansässig sein. Ebenso wird der EV- und Abovertrieb weiterhin von Klambt durchgeführt. Ein entsprechender Kaufvertrag war am 2. November 2017 unterzeichnet worden.