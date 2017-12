%%%Bundeskartellamt erteilt Freigabe für Übernahme von deutscher Mediashop-Tochter %%%

Die Fondsgesellschaft Hannover Finanz GmbH darf Anteile an der MediaShop Deutschland Vertriebs GmbH, Lindau, übernehmen. Das Bundeskartellamt gab grünes Licht für die Beteilung an der deutschen Vertriebstochter des österreichischen Teleshopping-Anbieters Mediashop. Ende November war beim Bundeskartellamt sowie bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde ein Mitkontrollerwerb durch die Venture-Gesellschaft aus Niedersachsen angemeldet worden.

MediaShop wurde im Oktober 1999 gegründet. Firmensitz und Zentrale befinden sich in Neunkirchen/Österreich. Das Unternehmen beschäftigt nach eigener Aussage 100 Mitarbeiter. Die deutsche Vertriebstochter besteht seit 2013 und hat ihren Sitz in Lindau. Das Unternehmen bietet Produkte aus den Bereichen Küche, Haushalt, Freizeit, Fitness, Wellness und Beauty an.