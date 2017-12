%%%Lagardère Travel Retail steigt bei CP Convenience Partner ein%%%

Das Bundeskartellamt hat den Übernahmeplänen von Lagardère Travel Retail Austria GmbH, Salzburg, im Flughafenbuchhandel zugestimmt. Das Unternehmen, das Handels- und Gastronomiekonzepte an Verkehrszentren anbietet, darf damit 50 Prozent der Anteile an der CP Convenience Partner GmbH von der Schmitt & Trunk Buch und Presse GmbH & Co. KG, Salzburg, erwerben. Am 1. Dezember waren entsprechende Pläne durch einen Eintrag bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde bekanntgeworden.

Die CP Convenience Partner GmbH wird fortan zwei Buchhandlungen am Flughafen Wien betreiben. Bislang waren die Geschäfte unter dem Dach von Schmitt & Trunk Buch und Presse GmbH & Co. KG angesiedelt.