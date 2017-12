%%%'Star Wars: Die letzten Jedi' legt zweitbesten Kinostart aller Zeiten hin%%%

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney hat mit seinem neuesten Film erwartungsgemäß einen Hit gelandet: Der neueste Teil der Star Wars-Reihe schrammte nur knapp an neuen Rekordumsatz vorbei. Am ersten Wochenende spielte der Streifen laut Medienberichten 220 Millionen Dollar auf dem amerikanischen Markt ein. Das ist das zweitbeste Einspielergebnis eines Films in der gesamten amerikanischen Filmgeschichte. Besser schnitt nur die vorherige Star Wars-Episode 'Das Erwachen der Macht' ab, die Einnahmen von 248 Millionen Dollar am Startwochenende erzielte.



Weltweit spielte der Film an beiden Tagen rund 450 Millionen Dollar ein. In Deutschland sahen sich 1,6 Millionen Besucher den neuesten Teil der Saga an. Damit landete der Sci-Fi-Film hinter dem derzeitigen Spitzenreiter 'Fack Ju Göthe 3' mit 1,7 Millionen Zuschauern am ersten Wochenende.

Der erste Teil der neuen Star Wars-Reihe erzielte ein Einspielergebnis von 2,1 Milliarden Euro auf der ganzen Welt. Nach 'Avatar' und 'Titanic' war 'Star Wars: Das Erwachen der Macht' damit der dritt umsatzstärkster Film aller Zeiten. Der letzte Teil der aktuellen Trilogie soll 2019 in die Kinos kommen. Eine vierte Trilogie ist bereits in Planung.