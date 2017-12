%%%Weitere Werbereduzierung im WDR wird um zwei Jahre auf 2021 verschoben%%%

Die rot-grüne Regierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hatte Anfang 2016 eine Reduzierung der Werbezeiten im WDR-Hörfunk beschlossen. Das Gesetz sah eine Senkung der Werbung auf allen Radiowellen in Schritten vor: Die 90 Minuten Werbung pro Tag wurden Anfang dieses Jahres auf 75 Minuten gekürzt und WDR 4 zu einem werbefreien Sender umgewandelt. Bis 2019 sollte eine weitere Reduzierung auf 60 Minuten erfolgen. Die nächste Stufe wurde nun von der schwarz-gelben Koalition, die seit Juni 2017 im Amt ist, ausgesetzt.

In einem Interview mit dem 'Kölner Stadt-Anzeiger' gab Nathanael Liminski, Chef der NRW-Staatskanzlei, bekannt, die Werbezeitenreduzierung im WDR um zwei Jahr zu verschieben. Eine entsprechende Regulierung wird damit erst ab dem 1. Januar 2021 in Kraft treten. Die zusätzliche Zeit solle dafür genutzt werden, ein Gutachten in Auftrag zu geben, um untersuchen zu lassen, inwieweit eine Reduzierung bei den Öffentlich-Rechtlichen zu mehr Einnahmen bei den Privaten führt.

Die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), Berlin, begrüßt diese Entscheidung. "Dass die neue Landesregierung die Reduzierung der Werbezeiten im WDR aussetzt, um zunächst die Auswirkungen zu prüfen, ist der richtige und notwendige Schritt zur Stabilisierung des Hörfunk-Werbemarkts in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland und ist nicht zuletzt ein Verdienst der Aufklärungsarbeit von Markenverband und OWM", sagt Joachim Schütz, Geschäftsführer der OWM. Eine Hörfunkstudie des Verbands kam im Jahr 2012 zu dem Ergebnis, dass frei werdende Gelder bei einer Reduzierung der Werbemöglichkeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht in Richtung Privatradio, sondern in andere Werbekanäle wie etwa digitale Angebote investiert und aus dem Hörfunk abfließen würden.