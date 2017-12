%%%Mediengruppe Thüringen vermarktet Thüringer Pokalendspiel 2018%%%

Am Pfingstmontag, 21. Mai 2018, wird das Thüringer Pokalendspiel im Erfurter Steigerwaldstadion ausgetragen. Erstmals wird das Thüringer Fußball-Event von der Mediengruppe Thüringen (Teil der Funke Mediengruppe) vermarktet. Ein entsprechender Vertrag wurde in dieser Woche mit dem Thüringer Fußball-Verband e.V. geschlossen.

"Diese Kooperation ist die konsequente Weiterentwicklung unseres Vermarktungsportfolios im Bereich des Sportmarketings", sagt Michael Tallai, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen. "Nachdem wir unseren regionalen und lokalen Geschäftskunden mit dem Steigerwaldstadion bereits interessante und ausgefallene Werbemöglichkeiten anbieten, freuen wir uns mit dem Köstritzer Pokalfinale nun auch TV-relevante Angebote machen zu können."

Zum dritten Mal präsentiert die ARD die Endspiele um die Landespokale bundesweit in einer Live-Konferenz. Die Endspiele werden in der Sendezeit von 12:05 bis 19:55 Uhr in drei zeitlich versetzten Konferenzen ausgestrahlt.

Am Pokalwettbewerb der Männer des Thüringer Fußball-Verbandes e.V. nehmen die ersten Männermannschaften der Kreispokalsieger, Vereine der Landesklasse, der Thüringenliga, der Oberliga, der Regionalliga und der 3. Liga teil. Im Endspiel, dem Köstritzer Pokalfinale, werden dann zwei Vereine um den Pokal und den Einzug in den DFB-Pokal 2018/2019 kämpfen.