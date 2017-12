%%%Werbe-Fachmedien: Diversified Communications übernimmt die Mumbrella-Gruppe%%%

Fernab des deutschen Marktes hat sich still und leise eine Übernahme im Bereich der Fachinformationen über den Kommunikations-Sektor vollzogen. Die 1949 gegründete Fachmedien-Gruppe Diversified Communications mit Headquarter in Portland im US-Staat Maine hat die australische Mumbrella-Gruppe übernommen. Das 2008 von dem Ex-Campaign-Manager und -Redakteur Tim Burrows und seinem Partner Martin Lane (CEO bei Mumbrella) in Sydney gegründete Fachmedien-Haus erzielt mit 33 Beschäftigten einen Umsatz von rund sieben Millionen australischen Dollar.

Zum Mumbrella-Portfolio gehören die gleichnamige Website samt Newsletter, diverse Konferenzen, Training und Workshop-Angebote sowie Award-Shows. Inzwischen ist Mumbrella nicht nur in Australien aktiv, sondern auch in Singapur.

Diversified Communications ist heute in den USA, Kanada, Hongkong, Singapur, Australien sowie Großbritannien mit Niederlassungen präsent.