%%%Mediengruppe Thüringen vermarktet Ernst-Abbe-Stadion in Jena%%%

Die Mediengruppe Thüringen baut ihr Produktportfolio im Bereich Sportmarketing weiter aus und vermarktet künftig Werbeflächen im Ernst-Abbe-Stadion in Jena. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde in dieser Woche unter Einbeziehung des Sportrechtevermarkters Lagardére zum Abschluss gebracht. Erst in der vergangenen Woche hat die Tochter der Funke Mediengruppe die Vermarktung des Thüringer Pokalendspiels im Erfurter Steigerwaldstadion angekündigt.

Die Mediengruppe Thüringen kann künftig Werbetreibenden im Ernst-Abbe-Stadion neben TV-relevanten Werbepräsenzen zu den Heimspielen des FC Carl Zeiss Jena auch ein Kontingent an VIP-Karten zur Verfügung stellen. Der ligenunabhängige Vertrag ist mit sofortiger Wirkung für die aktuelle Saison sowie die Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 wirksam.

"Nachdem wir unseren Kunden seit dem vergangenen Jahr bereits erfolgreich Werbeflächen im Erfurter Steigerwaldstadion anbieten, können diese nun auch im Ernst-Abbe-Stadion in Jena entsprechende Werbeflächen buchen, um sportbegeisterte Endkunden zu erreichen", sagt Michael Tallai, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen. "In Kombination mit unseren bestehenden Produkten im Print- und Digitalbereich machen wir damit einen weiteren Schritt, den Werbetreibenden in Thüringen sowohl flächendeckende als auch mehrere Kommunikationskanäle einbeziehende Werbekampagnen aus einer Hand anzubieten."