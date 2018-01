%%%TV-Markt 2017: ZDF verteidigt Platz 1 und den Marktanteil von 13 Prozent%%%

Das ZDF hat sich im fragmentierten deutschen TV-Markt 2017 ausgesprochen gut geschlagen: der Mainzer TV-Sender hat wie in 2016 erneut einen Marktanteil von 13,0 Prozent (Zuschauer ab 3 Jahren) für das gesamte Jahr 2017 erzielen und damit Platz 1 klar verteidigen können. Gegenüber den Mitbewerbern haben die Mainzer TV-Macher ihren Vorsprung sogar noch etwas ausweiten können. Sowohl die ARD als auch die privaten TV-Sender haben im Vergleich zu 2016 beim TV-Marktanteil Federn lassen müssen.

Die ARD erreichte einen Marktanteil von 11,3 Prozent für das Jahr 2017, das sind 0,8 Prozent-Punkte weniger als im Vorjahr. Hier machen sich unter anderem die fehlenden Sport-Highlights wie die Olympischen Spiele sowie die Fußball-Europa-Meisterschaft bemerkbar.

Der Erfolg des ZDF ist umso bemerkenswerter, da auch die beiden neuen TV-Kanäle stabil geblieben sind bzw. beachtlich zulegen konnten Der Unterhaltungssender ZDFneo landete 2017 bei einem Marktanteil von 2,9 Prozent - 0,8 Punkte mehr als 2016. Der News-Kanal ZDFinfo blieb wie im Vorjahr bei einem Marktanteil von 1,2 Prozent.

Private TV-Sender durchweg mit sinkenden Marktanteilen

Die beiden privaten TV-Sender-Gruppen haben in 2017 geringere Marktanteile geholt als im Vorjahr. Dabei hat die RTL-Gruppe mit Hauptsitz in Köln spürbar weniger Federn lassen müssen als die ProSebenSat.1-Gruppe mit Hauptsitz in Unterföhring bei München. RTL konnte mit 9,2 Prozent den Vorsprung vor dem ewigen Rivalen Sat.1 noch etwas ausbauen. Sat.1 landete für 2017 bei einem Marktanteil von 6,7 Prozent - das sind 0,6 Punkte weniger als im Vorjahr. Bei RTL sank der Marktanteil nur um 0,5 Punkte.

Auch der Aufsteiger-Sender der letzten Jahre Vox konnte 2017 nicht mehr mit einem Plus aufwarten, sondern musste ein leichtes Minus hinnehmen. Vox landete bei 5,1 Prozent, 0,1 Punkte niedriger als in 2016.

Für ProSieben ging es auch in 2017 weiter abwärts - mit 4,5 Prozent liegt der frühere Highflyer 0,6 Punkte unter dem Vorjahr. Die Schwester Kabel 1 landete bei 34 Prozent (-0,4%). Damit haben die drei Flaggschiffe der ProSiebenSat.1-Gruppe zusammen immerhin 1,6 Prozent-Punkte verloren.

RTL 2 brachte es 2017 auf einem Marktanteil von 3,2 Prozent nach 3,5 Prozent im Vorjahr und auch SuperRTL verlor 0, 1 Punkte und erzielte im abgelaufenen Jahr einen Marktanteil von 1,7 Prozent.