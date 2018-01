%%%TV-Markt Dezember 2017: Dritte Programme bauen Spitzen-Position aus%%%

Der Dezember beschert den öffentlich-rechtlichen TV-Sender häufig Marktanteile, die über dem jeweiligen Jahresschnitt liegen. das gilt auch für den Dezember 2017. Vor allem die regionalen ARD-Sender erfreuen sich einer hohen TV-Quote. Zusammen vereinigten sie 2017 einen Gesamt-Markt-Anteil von 13,6 Prozent auf sich - gegenüber dem Dezember 2016 ist das eine leichte Steigerung um 0,4 Punkte. Auch das ZDF (13,1 %) und die ARD 11,8 %) konnten ihre Marktanteile steigern- jeweils um 0,6 Punkte. Damit erzielen die öffentlich-rechtlichen TV-Anbieter mit ihren traditionellen Programm-Angeboten einen Marktanteil von 38,5 Prozent - 2016 lag dieser Anteil bei 36,9 Prozent.

Nimmt man die neuen Programm-Angebote aua dem öffentlich-rechtlichem Programm-Sektor wie ZDFneo (2,8%), ZDFinfo (1,3%), die neuen ARD-Angebote ARD ONE sowie tageschau24, die Nachrichten-Doku-Kanäle ARD-Alpha und Phoenix sowie den Kinderkanal Kika hinzu, dann dürfte der Anteil für das öffentlich-rechtliche TV-Angebot im Dezember 2016 bei knapp 50 Prozent liegen. Last not least gehören auch der deutsch-französische TV-Sender ARTE sowie der TV-Sender 3sat hinzu. Hinter letzterem stehen ARD, ZDF, ORF und SRF.

Bei den privaten TV-Sendern hat sich die altbekannte Reihenfolge ergeben. Mit Ausnahme von SuperRTL, Kabel 1 und RTL 2 liegen alle anderen unter dem jeweiligen Jahresschnitt. bei den Privaten liegt RTL aus Köln vorn - mit 8,1 Prozent (1,1 Punkte weniger als der Jahresschnitt). Geringer sind die Rückgänge bei den anderen Privaten ausgefallen

Sat.1 (MA 6,3 % / 0,3 Punkte unter Schnitt)

Vox (MA 4,7 % / 0,4 Punkte unter Jahresschnitt)

Pro7 (Ma 4,2 % / 0,3 Punkte unter Schnitt)

Kabel 1 (MA 3,5 % / + 0,1 über Jahresschnitt)

RTL 2 ( MA 3,2 % / wie Jahresschnitt)

SuperRTL (MA 1,9 % / 0,2 Punkte über Jahresschnitt)

Im Dezember 2016 konnten die oben aufgeführten privaten TV-Anbieter mit höheren Marktanteilen aufwarten - lediglich RTL 2 blieb stabil bei 3,2 Prozent.