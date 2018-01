%%%Fusion von Heise Media Service und Trede%%%

Die Trede GmbH & Co. KG in Hamburg und die Heise Media Service GmbH & Co. KG in Hannover haben ihre Geschäftsbereiche zusammengelegt. Seit dem 30. Dezember 2017 agieren alle Mitarbeiter in der Heise Media Service. Auch sämtliche Vertragsverhältnisse gehen mit der Fusion auf die Heise Media Service über. Beide Unternehmen sind bereits seit dem 1. Juli 2016 unter dem Dach der Heise & Dumrath Medien GmbH & Co. KG angesiedelt. Heise & Dumrath Medien vereint unter ihrem Dach alle Verzeichnismedien- und Online-Marketing-Unternehmen der Heise Gruppe.

Heise Media Service wird damit künftig an den Standorten in Hannover, Hamburg und Stuttgart tätig sein. Kunden der Heise Gruppe erhalten nun alle Online-Marketing-Dienstleistungen aus einer Hand. Hintergrund der Fusion ist die deutlich gewachsene Bedeutung des Geschäftsfeldes Online-Marketing für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und eine weitere Konzentration sämtlicher digitaler Dienstleistungen in einem Unternehmen. "Durch die Fusion wachsen wir zu einem der führenden Google Premium Partnern mit Qualifizierungen im Bereich Suchmaschinenwerbung, Mobile Werbung, Displaywerbung und Google Shopping. Unsere Kunden profitieren somit von einem umfassenden Know-how und nachgewiesener Expertise im Bereich Online-Marketing", sagt Karsten Marquardsen, Geschäftsführer von Heise Media Service.