Details zur neuen ProSieben-Erfindershow 'Das Ding des Jahres'

Der Privatsender ProSieben macht 2018 zum Jahr der Erfinder: Die von Stefan Raab konzipierte neue Show-Reihe 'Das Ding des Jahres' mit Lena Gercke, Joko Winterscheidt und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog startet mit einer "Doppel-Dosis Erfindergeist" am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar 2018, um 20:15 Uhr. Praktische Haushaltshelfer, neue Fortbewegungsmittel, Männerspielzeuge und revolutionäre Nachhaltigkeitsprodukte: In 'Das Ding des Jahres' will ProSieben zeigen, "wie erfinderisch Deutschland ist".

Die große Frage, die über allem steht, lautet: "Was können Sie besser gebrauchen?" Denn am Ende entscheidet allein der Zuschauer und Konsument, was 'Das Ding des Jahres' wird. Der Sieger gewinnt einen Werbedeal auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Moderatorin ist Janin Ullmann, Show-Erfinder und Produzent ist der TV-Macher Stefan Raab. Die weiteren Folgen laufen jeweils samstags.