%%%Sport1: Quoten-Hoch für die Dart-WM%%%

Dart-TV-Übertragungen als Quoten-Bringer - das Dart-WM-Finale zwischen Rekord-Weltmeister Phil Taylor und Herausforderer Rob Cross haben sich im Schnitt 2,15 Millionen (entspricht einem Marktanteil von 6,8Prozent) Zuschauer beim Special-Interest-Sender Sport1 mit Sitz in Ismaning bei München angesehen und damit einen neuen Rekord für eine Dart-TV-Übertragung in Deutschland aufgestellt. In der Spitze waren sogar 2,73 Millionen Zuschauer live dabei und sahen den Sieg von Rob Cross. Der TV-Sender überträgt seit 2004 regelmäßig die Dart-Titelkämpfe aus dem Alexandra Palace in London.

Auch die Halbfinal-Übertragungen am 30. Dez. 2017 bis in die frühen Morgen-Stunden am 31. Dez. 2017 bescherten Sport1 beachtliche TV-Quoten von über einer Million Zuschauern. Im Schnitt waren 1,34 Millionen Zuschauern bei den beiden Halbfinal-Paarungen dabei - in der Zielgruppe Männer zwischen 14 - 49 Jahren waren es 770.000 Zuschauer(entspricht einem Marktanteil von 9,8 Prozent in dieser Zielgruppe). Beim Höhepunkt des Dart-Krimis zwischen Rob Cross und Michael van Gerwen um 1.10 Uhr nachts waren immerhin 1,50 Millionen Zuschauer live dabei.