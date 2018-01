%%%N24 lässt n-tv erneut hinter sich%%%

Der Berliner Nachrichten-Sender N24 kann einmal mehr auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Im abgelaufenen Jahr 2017 erreichte N4 einen Marktanteil von 1,2 Prozent bei den Zuschauer ab 3 Jahren in Deutschland, der Mitbewerber n-tv aus Köln lag bei 1,1 Prozent. Noch deutlicher wird die Position von N24 beim der Vergleich der Marktanteile in der Zielgruppe der 14 - 49-Jährigen. Hier holte N24 mit 1,4 Prozent deutlich mehr als die RTL-Tochter, die in dieser Gruppe mit einem Prozent Marktanteil aufwartet.

Mehr als fünf Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren) schalteten 2017 täglich das N24-Programm ein. Ein Blick auf die durchschnittliche Verweildauer zeigt, wie attraktiv N24 bi der Altersgruppe 14 - 49 ist, die Verweildauer steigerte sich 2017 auf nunmehr 23 Minuten.

Ab 18. Januar 2018 wird sich N24 in WELT umbenennen und damit Die Zugehörigkeit zu der weithin bekannten Medien-Marke aus dem Hause Axel Springer SE unterstreichen.