%%%'You Are Wanted' ist meistgestreamte Serie bei Amazon Prime Video in Deutschland%%%

Für gewöhnlich halten sich Streaming-Anbieter mit konkreten Abrufzahlen ihrer Inhalte zurück. Amazon Prime Video hat nun zumindestens die erfolgreichsten Serien und Filme als Ranking veröffentlicht. Demnach war die von Mathias Schweighöfer verantwortete erste deutsche Eigenproduktion 'You Are Wanted' die am meisten gestreamte Serie in Deutschland im Jahr 2017. Dahinter folgen 'Kevin Can Wait' (Staffel 1), 'American Gods' (Staffel 1), 'Taboo' (Staffel 1) und 'Lucifer' (Staffel 2). Für die Wertungen wurde jeweils die deutsche und die englischsprachige Synchronisation zusammengezählt. Im Bereich meistgestreamter Film dominiert in Deutschland der Animationsstreifen 'Die Unfassbaren 2 – Now You See Me 2'. Auf den weiteren Plätzen landen die Filme 'Minions', 'Nerve', 'Jurassic World' und 'Ted 2'.

Rechnet man alle 240 Länder und Territorien zusammen, in denen Amazon Prime Video verfügbar ist, war 'The Grand Tour' (Staffel 1) die erfolgreichste Serie. Auf Platz zwei kommt 'Sneaky Pete' (Staffel 1), gefolgt von 'The Man in the High Castle' (Staffel 1). Die Position als meistgestreamter Film weltweit sicherte sich 'Daddy's Home – Ein Vater zu viel'. Angaben, wie viele Abrufe die Inhalte genau erzielte, machte der Onlinedienst nicht.

Nach Angaben von Amazon Prime Video war der 30. Dezember der stärkste Streaming-Tag des vergangenen Jahres. Die gefragtesten Serien auf der Plattform an diesem Tag waren die zweite Staffel von 'The Grand Tour' und die Serie 'The Marvelous Mrs. Maisel'. Die Rangliste der am häufigsten gestreamten Filme an diesem Tag führen 'The Big Sick' und 'The Circle' an.Hier die Rankings der beliebtesten Serien und Filme der Streaming-Plattform im Detail:



Top-Serien bei Prime weltweit



• The Grand Tour (Staffel 1)

• Sneaky Pete (Staffel 1)

• The Man in the High Castle (Staffel 1)

• The Man in the High Castle (Staffel 2)

• The Tick (Staffel 1)



Top-Filme bei Prime weltweit

• Daddy's Home – Ein Vater zu viel

• 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

• Iron Man

• Dirty Grandpa

• Whisky Tango Foxtrot

Am häufigsten gestreamte Serien in Deutschland

o You Are Wanted – Staffel 1

o Kevin Can Wait – Staffel 1 [dt./OV]

o American Gods – Staffel 1 [dt./OV]

o Taboo – Staffel 1 [dt./OV]

o Lucifer – Staffel 2 [dt./OV]

Am häufigsten gestreamte Filme in Deutschland

o Die Unfassbaren 2 – Now You See Me 2 [dt./OV]

o Minions [dt./OV]

o Nerve [dt./OV]

o Jurassic World [dt./OV]

o Ted 2 [dt./OV]